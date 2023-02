W meczu "Barcy" dojdzie do niesportowych incydentów. Ujawniono nazwiska

Jak donosi madrycki "As", w niedzielnym spotkaniu Villarreal - Barcelona dojdzie przynajmniej do dwóch niesportowych incydentów. O żółte kartki postarać się mają gracze gości - Ronald Araujo i Gavi. Pozwoli im to pauzować w meczu z mało wymagającą ekipą Cadiz, podczas którego trener Xavi Hernandez i tak planuje liczne roszady kadrowe.