W klubie Lewandowskiego wrze, wielki zamęt. "Radykalny zwrot" ws. trenera

Xavi Hernandez jednak odejdzie z Barcelony? Kolejny zwrot akcji ws. Katalończyka

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówiło się o tym, że decyzja o rozbracie może zostać jednak odwrócona - taki potencjalny scenariusz nie został wymazany nawet po porażkach we wspomnianym już "Klasyku" oraz z PSG w Lidze Mistrzów . 44-latek miał być wręcz bardzo blisko podjęcia się - mimo wszystko - wypełnienia kontraktu, ale... nagle wszystko zostało znowu wywrócone do góry nogami.

Toni Juanmarti, dziennikarz "Sportu", poinformował w środę, że doszło do "radykalnego zwrotu" i Xavi miał utracić "istotne wsparcie" wśród kierownictwa klubu, a to zbliżyło "Blaugranę" do decyzji o tym, by jednak poszukać nowego szkoleniowca w najbliższym czasie.