W Katarze będzie grać... "FC Barcelona"? Szalony pomysł za wielką fortunę

FC Barcelona w wersji... katarskiej? Śmiały plan szejków

Działałoby to na zasadach w pewien sposób podobnych do franczyzy i - jak można podejrzewać - w rozgrywkach pojawi się np. "FC Barcelona Al-Sadd" lub "Barca Al-Duhail" (na razie nie precyzowano, o którą ekipę ma chodzić). Doniesienia Tudel Prades pokrywają się z wcześniejszymi przeciekami prezentowanymi przez "Mundo Deportivo".

FC Barcelona skuszona milionami? Joan Laporta może się postawić...

Czy zarząd "Blaugrany" przystanie na taki plan? Na razie miał on się w ogóle nie odnieść do tego pomysłu, natomiast wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Po pierwsze nie jest do końca jasne, czy takie zagranie nie byłoby sprzeczne ze statutem FCB, po drugie zaś obecny prezydent klubu Joan Laporta już niegdyś ostro krytykował współpracę Barcelony z Qatar Airways.