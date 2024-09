W Katalonii głośno o Szczęsnym i Lewandowskim. Zdominowali okładki gazet

Stołeczny zespół ma swoje problemy - styl gry na razie nie imponuje, a nawet spokojne prowadzenie 3:0 z Deportivo Alaves we wtorek pod koniec spotkania zamieniło się na nerwowe 3:2 . Do tego potwierdzono kontuzję Kyliana Mbappe, który wypada z gry na trzy tygodnie. Ten temat zdominował okładki madryckich dzienników, czyli "Marki" i "Asa". Odnotowały one wygraną Barcelony nad Getafe i zwycięskiego gola Roberta Lewandowskiego. Póki co nie znalazło się miejsce na ich "jedynkach" dla Wojciecha Szczęsnego.

