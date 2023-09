W Katalonii biją na alarm. Co się dzieje? Są powody do niepokoju

O ile w sobotę z Celtą Vigo podopieczni Xaviego Hernandeza odwrócili losy rywalizacji z 0:2 na 3:2, o tyle we wtorek na Majorce musieli się podzielić punktami z piłkarzami Javiera Aguirre (2:2). Co prawda również dwukrotnie dawali radę odrobić stratę, ale nie potrafili trafić do siatki po raz trzeci. Katalońskie media zauważyły mały dołek zespołu ze stadionu nad wzgórzem Montjuic.