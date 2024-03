W Hiszpanii wrze. Gwiazdor Realu nie uniknie dyskwalifikacji. Wiadomo co krzyczał do sędziego

Valencia prowadziła już 2-0. "Los Blancos" przystąpili jednak do odrabiania strat i przez moment wydawało się, że cel zdołali zrealizować. W dziewiątej minucie doliczonego czasu gry piłka wpadła do bramki gospodarzy po uderzeniu głową Jude'a Bellinghama .

Gigantyczna awantura na Estadio Mestalla. Real Madryt traci lidera drużyny

"Po zakończeniu gry, jeszcze na boisku, podszedł do mnie i przyjął agresywną postawę. Krzyknął w moją stronę: "To jest pier... gol". Powtórzył to kilka razy" - to fragment pomeczowego protokołu podpisanego przez Manzano.