W Hiszpanii szaleństwo. Odkopali niedawny wywiad Szczęsnego. Mówi o Realu Madryt

Szczęsny nazywany wizjonerem. El Clasico już za miesiąc. Z jego udziałem?

- Dziękuję Wojtkowi za to, co zrobił, za rok naszej wspólnej pracy. Wszyscy wiemy, że był tutaj bardzo dużą osobowością. Moje prywatne zdanie jest natomiast takie, że Wojtek nie wytrzyma za długo i wróci do grania - stwierdził bez wahania selekcjoner.