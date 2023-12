W Barcelonie wrze po meczu z Atletico. Media: sędzia podsłuchiwał zawodników

Poprawa w grze była zauważalna, jednak nie Lewandowskiego, zaś całego zespołu. Gospodarze od pierwszych minut często gościli pod polem karnym Atletico, choć ich piętą achillesową było wciąż wykończenie. Kapitan reprezentacji Polski w pierwszej połowie zmarnował dwie dogodne sytuacje do strzelenia gola. W tym wyręczył go Joao Felix, który trafił do siatki w 28. minucie. Napastnik ekspresywnie celebrował gola, czym dał jasno do zrozumienia, że nie czuje się już zawodnikiem "Los Colchoneros".