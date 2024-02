W Barcelonie wielkie nerwy, mistrzostwo ucieka. Laporta rzucał kanapkami, Xavi się wyżył

W niedzielę co prawda gospodarze objęli prowadzenie już w 14. minucie, kiedy do siatki trafił Lamine Yamal . Jednak tuż przed przerwą wyrównał Ricard Sanchez . Hiszpańskie media wychwyciły, jak w tym momencie zdenerwowany Xavi mocno przeklina, a na dodatek podchodzi do ławki i uderza jeden z fotelików, wyżywając się na nim .

"Za łatwo oddajemy pole w obronie. Straciliśmy kilka goli z Villarrealem, tak samo przeciwko Granadzie. To sprawia, że trudno jest cokolwiek wygrać. Musimy minimalizować liczbę błędów. Takie same naznaczyły cały nasz sezon . Identycznie było w poprzednim spotkaniu z tym zespołem, również zakończonym remisem" - dodał.

La Liga. FC Barcelona musi patrzeć za siebie

W tabeli Barcelona zajmuje trzecie miejsce, tracąc 10 punktów do liderującego Realu i pięć do rewelacyjnej Girony. Mają natomiast trzy "oczka" przewagi nad Atletico Madryt i sześć nad Athetikiem Bilbao, które jednak ma jeden mecz rozegrany mniej. Czyli zamiast patrzeć w górę "Duma Katalonii" musi zacząć zwracać uwagę na zespoły z niższych miejsc, żeby nie wypaść poza pierwszą czwórkę, co oznaczałoby brak awansu do Ligi Mistrzów.