W Barcelonie polecą głowy. Cel jest jasny, to może być pierwsza "ofiara"

FC Barcelona ma na lato jeden główny cel - sprowadzenie Leo Messiego z powrotem na Camp Nou. By jednak tego dokonać "Blaugrana" będzie musiała przeprowadzić pewne konkretne cięcia, by zmieścić się w limitach płacowych La Ligi. Pierwszą "ofiarą" całej operacji może zostać... Raphinha, który w zasadzie dopiero co dołączył do FCB. Okoliczności zdają się przy tym sprzyjać pożegnaniu Brazylijczyka...