W Barcelonie mają dość, szykuje się drastyczne cięcie. Gigant ma problem

FC Barcelona jest już obecnie na ostatniej prostej do domknięcia swoich występów w sezonie 2023/2024 - i wszystko wskazuje na to, że "Duma Katalonii" zakończy bieżącą kampanię bez ani jednego trofeum. Pewne zmiany w klubie bez wątpienia będą konieczne - wszystko oczywiście po to, by już za kilka miesięcy powrócić do walki o najwyższe laury.

"Blaugrana" z całą pewnością podejmie się pozyskania kilku wzmocnień, natomiast nieuniknione jest jednoczesne przewietrzenie szatni. Sporo się mówi chociażby o definitywnym pożegnaniu Marcosa Alonso, któremu kończy się kontrakt, ale... znacznie bardziej palącym problemem jest chociażby przyszłość Clementa Lengleta. Sprawę opisał szerzej dziennikarz "Sportu" Ferran Correas.

Clement Lenglet niechciany w FC Barcelona. Klub może chcieć prędkiego pożegnania.

Francuz w ostatnim czasie przebywał na wypożyczeniach - najpierw został oddelegowany do Tottenhamu Hotspur, a następnie trafił do innej angielskiej ekipy - Aston Villi. Z Birmingham powinien on jednak powrócić już w lipcu - i zapowiada się na to, że zrobi to okresie swoistego marazmu, bowiem po raz ostatni na murawie pojawił się na początku kwietnia.

Sęk w tym, że na Estadi Olimpic, a potem Camp Nou... nie będzie dla niego niemal na pewno miejsca, bowiem akurat środek obrony jest dobrze w "Barcy" obsadzony. W składzie są już Araujo, Kounde, Christensen, Inigo Martinez czy rewelacyjny 17-latek Pau Cubarsi, a do tego z wypożyczeń powrócą jeszcze Eric Garcia oraz Chadi Riad, nie wspominając już o planie częstszego stawiania na Mikę Faye.

W takich okolicznościach zarządowi po prostu zależałoby na ostatecznym rozbracie z Lengletem, ale zawodnik po pierwsze ma umowę ważną aż do 2026 roku, a po drugie zarabia całkiem sporo i nie wydaje się, żeby jakakolwiek inna drużyna chciałaby zaproponować mu podobnie atrakcyjne warunki.

Ta sytuacja to pochodna decyzji zawartych w okresie pandemii COVID-19, za czasów poprzedniego prezydenta, Josepa Marii Bartomeu - ciężki orzech do zgryzienia pozostał jednak Joanowi Laporcie. Według Correasa możliwą opcją będzie tutaj... całkowite rozwiązanie umowy z defensorem i choć będzie się to zapewne wiązać z większymi kosztami dla "Dumy Katalonii", to w dłuższej perspektywie może się opłacić.

FC Barcelona swój kolejny mecz rozegra z Valencią - pierwszy gwizdek w tym spotkaniu rozbrzmi dokładnie o godz. 21.00 29 kwietnia. Zapraszamy do obejrzenia transmisji w Eleven Sports 1 oraz do śledzenia tekstowej relacji na żywo w Interii Sport - link poniżej.

Clement Lenglet / AFP

Joan Laporta / AFP