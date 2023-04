W Barcelonie chcą podjąć zaskakującą decyzję. Zupełnie nowa rola Messiego

Gdyby nie było to konieczne, to Leo Messi prawdopodobnie nigdy nie opuściłby FC Barcelona - z uwagi jednak na pewne kłopoty budżetowe klubu Argentyńczyk opuścił Camp Nou latem 2021 roku i trafił do Paris Saint-Germain. W stolicy Francji po pewnym czasie doskonale się odnalazł - i wydawało się nawet, że to może być dla gracza nieco dłuższa przygoda...