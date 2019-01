Trener piłkarzy Villarreal Luis Garcia Plaza stracił pracę po zaledwie dziewięciu meczach. Pod wodzą 46-letniego szkoleniowca zagrożony spadkiem z hiszpańskiej ekstraklasy klub wygrał jedno spotkanie.

Zdjęcie Luis Garcia Plaza /AFP

Garcia Plaza objął Villarreal 10 grudnia, zastępując na stanowisku zwolnionego Javiego Calleję. Miał pełnić tę rolę do końca sezonu, ale jednak nie zagrzał tam długo miejsca - we wtorek władze klubu poinformowały, że także on stracił pracę.

Zespół po jego wodzą odniósł jedno zwycięstwo - w meczu Ligi Europejskiej ze Spartakiem Moskwa 2-0. Przegrał zaś wszystkie sześć spotkań w lidze hiszpańskiej i odpadł z rywalizacji o Puchar Króla. Z wygranego meczu w La Liga cieszył się ostatnio 25 listopada. Obecnie zajmuje 19. miejsce w tabeli.

Plaza w latach 2005-2006 prowadził trzecioligowe rezerwy Villarreal. Później pracował w Elche CF, Benidorm CF, Levante UD i Getafe CF. W ostatnich latach pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Chinach.

Władze Villarreal nie podały jeszcze nazwiska następcy 46-letniego szkoleniowca.