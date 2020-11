Valencia nie dała szans Realowi Madryt i pokonała "Królewskich" 4-1. Zwycięstwo - choć okazałe - było możliwe również dzięki słabej postawie gości w obronie. Stołeczna ekipa fatalnie zachowała się bowiem przy pierwszym trafieniu, a potem jej zawodnicy spowodowali... aż trzy rzut karne!

Starcie pomiędzy Valencią a Realem Madryt było zdecydowanie jednym z najciekawszych spotkań obecnej kolejki Primera Division i od samego początku stało na bardzo dobrym poziomie. Pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy ekipy gości. W 23. minucie Marcelo zagrał do Karima Benzemy, a Francuz mocnym uderzeniem skierował piłkę do siatki.



Radość piłkarzy "Królewskich" nie trwała jednak zbyt długo. W 29. minucie Lucas Vazquez został trafiony piłką w rękę we własnym polu karnym, a sędzia wskazał na "jedenastkę". Do piłki podszedł Carlos Soler i najpierw jego uderzenie obronił Thibaut Courtois, a próba dobitki... odbiła się od słupka. Futbolówkę do bramki wpakował dopiero Yunus Musah, lecz jego gol nie został uznany, bowiem zawodnik zbyt wcześnie wbiegł w pole karne. Po interwencji systemu VAR zdecydowano się powtórzyć stały fragment i tym razem Soler nie pomylił się.



Valencia objęła prowadzenie tuż przed końcem pierwszej połowy w równie kuriozalnych okolicznościach. Po niezbyt pewnej interwencji Raphael Varane zmusił bramkarza Realu do interwencji. Ostatecznie Francuz... wpadł do bramki z Courtoisem, a VAR potwierdził, że razem z nimi znalazła się tam futbolówka.



Goście byli dziś bardzo łaskawi dla swoich rywali i ponownie "podarowali" im rzut karny. Marcelo po zamieszaniu w polu karnym powalił Maximiliano Gomeza, a arbiter podyktował "jedenastkę". Do piłki i również tym razem podszedł Soler. Hiszpan trafił do siatki, choć reprezentant Belgii był bliski skutecznej interwencji.



Finalnie Soler zdobył w tym meczu hat-tricka, a trzecią bramkę zanotował po... uderzeniu z rzutu karnego. W 61. minucie Sergio Ramos zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym, a sędzia zdecydował się odgwizdać stały fragment po konsultacji z wozem VAR. Futbolówkę na "wapnie" ustawił Soler i ponownie dopełnił formalności.



PA

9. kolejka Hiszpania - Primera División

2020-11-08 21:00 | Stadion: Estadio de Mestalla | Arbiter: Jesús Gil Manzano Valencia Club de Futbol Real Madryt 4 1 DO PRZERWY 2-1 Carlos Soler 35',54',63' R. Varane 43' (samob.) K. Benzema 23'

4 1 Valencia Club de Futbol Real Madryt Doménech Wass Paulista Guillamón Gayà Musah Soler 3 Cheryshev Račić Kang-In Gómez Courtois Vázquez Varane Ramos Marcelo Valverde Asensio Júnior Modrić Isco Benzema SKŁADY Valencia Club de Futbol Real Madryt 86′ 86′ Jaume Doménech Sánchez Thibaut Courtois Daniel Wass Lucas Vázquez Iglesias Gabriel Armando de Abreu 43′ (samob.) 43′ (samob.) Raphael Varane 84′ 84′ Hugo Guillamón Sanmartín 62′ 62′ Sergio Ramos José Luis Gaya Pena 52′ 52′ Silva Junior Marcelo 87′ 87′ Yunus Dimoara Musah 76′ 76′ Federico Valverde 35′ (k.), 54′ (k.), 63′ (k.) 35′ (k.), 54′ (k.), 63′ (k.) 41′ 41′ Carlos Soler Barragán 64′ 64′ Marco Asensio Willemsen 77′ 77′ Denis Czeryszew 64′ 64′ Vinicius Junior Uroš Račić Luka Modrić 81′ 81′ Kang-In Lee 83′ 83′ Alarcon Suarez Isco 87′ 87′ Maximiliano Gómez 23′ 23′ 76′ 76′ Karim Benzema REZERWOWI Cristian Rivero Sabater Diego Altube Suárez 77′ 77′ Antonio Latorre Grueso Andriy Lunin Eliaquim Mangala Ferland Mendy Goncalo Guedes Sergio Santos Fernández Koba Lein Koindredi 64′ 64′ Martin Ødegaard 87′ 87′ David Remeseiro Salgueiro 76′ 76′ Toni Kroos Alejandro Blanco Sánchez 76′ 76′ Mariano Díaz Mejía 81′ 81′ Kevin Gameiro 83′ 83′ Luka Jović 87′ 87′ Rubén Sobrino Pozuelo 64′ 64′ Rodrygo Silva de Goes Manuel Javier Vallejo Galván

STATYSTYKI Valencia Club de Futbol Real Madryt 4 1 Posiadanie piłki 35,4% 64,6% Strzały 12 17 Strzały na bramkę 8 7 Rzuty rożne 1 8 Faule 13 14