Maxi Gomez, reprezentant Urugwaju, przeszedł z Celty Vigo do Valencia CF, poinformował w niedzielę ten drugi klub.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Valencii, to duży klub. To bardzo przyjemne móc zagrać w Lidze Mistrzów. Marzyłem o tym od dziecka" - przyznał 22-letni napastnik.

Valencia podała w oświadczeniu, że Gomez podpisał pięcioletni kontrakt, z klauzulą odstępnego wynosząca 140 milionów euro.

Nie podano ani kwoty transferu, ani zarobków samego gracza, ale według doniesień medialnych klub z Mestalla zapłacił 14,5 miliona euro, a do Vigo trafi także napastnik Santi Mina, który zaczynał karierę właśnie w Celcie.

Gomez w zespole z Vigo spędził dwa ostatnie sezonie, strzelając 31 goli w 75 meczach. W reprezentacji Urugwaju zagrał 12 spotkań, notując dwa wejścia z ławki podczas zeszłorocznych mistrzostw świata w Rosji. W tegorocznym Copa America był w składzie "Celeste", jednak nie nie wystąpił ani razu.