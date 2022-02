Transmisja Valencia - Barcelona z Estadio de Mestalla w ramach 25. kolejki La Liga rozpocznie się o godzinie 16.15. Barcelona chce piąć się w górę tabeli umacniając swoją pozycję w czołowej czwórce. W meczu Valencia - Barcelona faworytem są goście - Barcelona w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyła 11 punktów, co jest najlepszym bilansem ze wszystkich drużyn. Valencia - Barcelona - gdzie oglądać? Valencia - Barcelona transmisja tv w Eleven Sports 1, transmisja online na Polsat Box Go oraz elevensports.pl.

Valencia - Barcelona: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli La Liga

Do meczu Valencia - Barcelona gospodarze podejdą w średnich nastrojach. Pomijając ostatnie spotkania w Pucharze Króla, kibice Valencii świadkami wygranej na swoim stadionie (w La Liga) byli 11 grudnia 2021 roku. "Nietoperze" w tym sezonie nie potrafią wygrać nawet wtedy, gdy mają dwa gole przewagi nad przeciwnikiem.



Spotkanie Valencia - Barcelona może być więc przełamaniem dla gospodarzy, którzy zdobyli 30 punktów i zajmują 12. miejsce w tabeli La Liga. To dokładnie dziesięć punktów nad strefą spadkową i tylko dziewięć mniej do dzisiejszego rywala, Barcelony. Valencia, by zniwelować różnicę, musi wejść na wyższy poziom.

Ostatnie wyniki Valencii w La Liga



Alaves - Valencia 2-1

Valencia - Real Sociedad 0-0

Atl. Madryt - Valencia 3-2

Niedzielne spotkanie La Liga Valencia - Barcelona to dla gości szansa na zbudowanie pewności siebie w ofensywie. W czwartkowym spotkaniu w Lidze Europy z Napoli Barcelona miała ponad dwadzieścia sytuacji pod bramką rywala. Jednak rażąca nieskuteczność m.in. napastnika Ferrana Torresa sprawiła, że mecz zakończył się remisem 1-1.



Dla gości mecz Valencia - Barcelona będzie kolejnym krokiem, by umocnić się na pozycji promującej grą w Lidze Mistrzów. Barcelona w tabeli La Liga zajmuje czwartą lokatę, a na koncie "Duma Katalonii" ma 39 punktów. Do trzeciego Betisu Barcelona traci cztery punkty, mając jednak jeden mecz rozegrany mniej.



Ostatnie wyniki Valencii w La Liga



Espanyol - Barcelona 2-2

Barcelona - Atl. Madryt 4-2

Alaves - Barcelona 0-1

Valencia - Barcelona. Kiedy gra Barcelona i o której mecz La Liga?

Mecz Valencia - Barcelona rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16.15.

Valencia - Barcelona transmisja tv. Gdzie oglądać?

Valencia - Barcelona transmisja tv w Eleven Sports 1.

Valencia - Barcelona transmisja online live stream. Gdzie oglądać?

Valencia - Barcelona transmisja online live stream na platformie Polsat Box Go i na elevensports.pl.

Mecz Valencia - Barcelona "na żywo"

Wynik meczu Valencia - FC Barcelona "na żywo" można śledzić na sport.interia.pl.

