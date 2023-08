Utalentowani bracia z Polski wracają do Barcelony. Transfer na ostatniej prostej

Z powodu spraw osobistych bracia Żuk byli zmuszeni wyprowadzić się do Polski i dołączyć do jednej z tutejszych akademii. Wybór padł na Pogoń Szczecin. Więcej szumu medialnego było wokół Michała, który przez lata występował w młodzieżowych drużynach Barcelony. Natomiast drugi z chłopców grał w Gironie. Po ponad roku spędzonym na polskich boiskach utalentowany duet zmienia otoczenie. Według nieoficjalnych informacji szykuje się powrót do Hiszpanii.