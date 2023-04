Urwał punkty Xaviemu oraz Barcelonie. I oto, co go spotkało

Quique Sanchez Flores to trener, który dopiero co kilkanaście dni temu dał się we znaki Xaviemu Hernandezowi i FC Barcelonie. Ekipa Blaugrany z Robertem Lewandowskim w składzie tylko zremisowała 0-0 z jego Getafe, frustrując swoich fanów. Xavi później jeszcze dolał oliwy do ognia tłumaczeniami o prażącym popołudniowym słońcu, co spotkało się z lawiną szyderstw i krytyki.