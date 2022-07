Unai Emery nie wytrzymał i odgryzł się trollom. Pokazał im środkowy palec!

Oprac.: Tomasz Mucha La Liga

Były menedżer Arsenalu Unai Emery wrócił do Anglii na przedsezonowe mecze towarzyskie swojego Villarrealu - w niedzielę zagra z Fulham. Spotkało go jednak szydercze zachowanie angielskich fanów, którzy wyśmiewali jego akcent. Hiszpan pokazał im co o nich myśli - dosłownie!

Zdjęcie Unai Emery nie ma łatwego życia z angielskimi fanami / AFP