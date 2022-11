Ujawniono, za co Pique dostał czerwoną kartkę. Szokujące słowa do sędziego

Trzy dni później pojechał razem z drużyną na pojedynek do Pampeluny . Wiedział, że w tym spotkaniu nie zagra, ale i tak chciał wesprzeć kolegów. Zasiadł na ławce rezerwowych, którą musiał opuścić w przerwie meczu. Wszystko przez to, że... został ukarany czerwoną kartką . Wychodzą na jaw okoliczności zdarzenia .

Sędzia opisał szokujące zachowanie Gerarda Pique. Nerwy całkiem puściły

Informacja o "czerwieni" dla Pique była co najmniej tak niespodziewana jak jego decyzja o zakończeniu kariery. Kibice i eksperci zastanawiali się, dlaczego piłkarz został tak surowo ukarany, choć nawet ani przez chwilę nie zagrał w meczu z Osasuną . Okazuje się, że niedługo po tym, jak Robert Lewandowski obejrzał czerwoną kartkę i opuścił boisko, Gerardowi puściły nerwy i ostro skrytykował pracę arbitra .

Jak odnotował sędzia w protokole meczowym, obrońca Barcelony skierował do niego wulgarne obelgi .

Po zakończeniu pierwszej połowy, już w tunelu, Pique został ukarany zwracanie się do mnie w następujących słowach: 'Widziałeś, jaki szwindel nam sprzedałeś? Jesteś sędzią, który jak dotąd najbardziej nas skrzywił'

Później miało być jeszcze gorzej. Pique nie mógł się uspokoić. "Kiedy delegat klubu został poinformowany o wydaleniu tego zawodnika, ten nadal powtarzał te same wyrażenia opisane w sekcji 'Wykluczenia'. Musiał zostać odprowadzony do swojej szatni przez personel z jego klubu. Podczas gdy był w drodze, zwrócił się do mnie w następujący sposób: 'Szkoda, k***a, sr***m na twoją j***ą matkę!'" - opisał arbiter.