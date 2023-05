Tytuł Barcelony z imponującym rekordem w tle. Hiszpanie pod wrażeniem. "Przekroczył granicę"

Zapowiadało się na to już od dłuższego czasu, ale w minioną niedzielę to wreszcie stało się faktem. FC Barcelona pokonała 4:2 Espanyol, dzięki czemu zapewniła sobie 27. w historii tytuł mistrzów Hiszpanii. Wiązało się to z ogromną radością, bo kończący się powoli sezon był dla zawodników "Blaugrany" trudny, zarówno z powodu zawirowań pozaboiskowych, jak i momentów słabszej gry, których efektem była choćby nieudana kampania w Lidze Mistrzów.

FC Barcelona. Lamine Yamal najmłodszym mistrzem Hiszpanii w historii

W niedzielny wieczór liczyło się już jednak tylko mistrzostwo. Po wszystkich związanych z "Dumą Katalonii", na czele z Xavim i Joanem Laportą, widać było, jak dużo waży ten sukces, dodatkowo osiągnięty na cztery kolejki przed końcem rozgrywek. Barcelona wciąż może jeszcze go uwydatnić, dodając kilka rekordów. Te bramkarskie może pobić Marc-Andre ter Stegen, wciąż jest też szansa na prestiżowe osiągnięcie, jakim byłoby wygranie ligi z rekordową przewagą nad drugą drużyną w tabeli, czyli w tym przypadku Realem Madryt.

Jeden rekord już jednak na pewno udało się pobić, a w roli głównej wystąpił Lamine Yamal, chociaż on na murawie stadionu Espanyolu nawet się nie pojawił. W wieku 15 lat i 305 dni został on bowiem najmłodszym mistrzem Hiszpanii w historii, pobijając rekord z 2009 roku, nalezący do innego byłego piłkarza występującego na Camp Nou, Marca Muniesy. Ten w momencie zdobywania tytułi przez ówczesny zespół Pepa Guardioli miał 17 lat i 51 dni.

Yamal w tym sezonie pojawił się na murawie co prawda tylko raz, zaliczając kilka minut w meczu z Realem Betis, ale to wystarczyło, by w świetle regulaminu uznać go za pełnoprawnego członka drużyny, któremu także należy się medal. 15-latek osobiście nie mógł jednak cieszyć się wspólnie z kolegami z sukcesu, bo wraz z reprezentacją Hiszpanii do lat 17 udał się na Węgry, gdzie odbywają się mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. W swoich mediach społecznościowych pogratulował on jednak kolegom przypieczętowania tytułu.

