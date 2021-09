Trzy kluby Serie A mogą złożyć oferty za 23-letneigo napastnika już w zimowym oknie transferowym, a "Królewscy" wybiorą po prostu najwyższą.

Serb nie potrafi wywalczyć sobie miejsca w składzie Realu, odkąd trafił do stolicy Hiszpanii z Eintrachtu Frankfurt w 2019 roku.



W sumie Jović strzelił dla nowego klubu tylko dwa gole, a w styczniu 2021 roku został wypożyczony do Eintrachtu. We Frankfurcie zdobył cztery bramki i wrócił na Santiago Bernabeu.



Od początku tego sezonu napastnik rozegrał cztery mecze dla Realu, ale pozostaje bez gola.



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A

Reklama

Zdjęcie Luka Jović (strzela) / AFP

Pawo