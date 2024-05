Trwał trening Lewandowskiego i reszty, a tu wpadł... on. "Dokręcanie śruby"

FC Barcelona zakończy sezon 2023/2024 bez ani jednego trofeum - a jakby złych informacji dla niej było mało, to została ona zepchnięta niedawno na trzecie miejsce tabeli Primera Division po porażce z ekipą Girony, która robi wszystko, by wywalczyć sobie wicemistrzostwo kraju. "Blaugrana" ma co najmniej kilka powodów, by mimo wszystko w tej kampanii powalczyć jeszcze mocno o kolejne punkty - i zapewne właśnie dlatego na treningu drużyny pojawił się w czwartek - mimo wszystko nieoczekiwany - gość...