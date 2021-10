Trwa wojna o Mbappe. Zdecydowana reakcja PSG

Zaczęło się jednak od głośnego wywiadu samego Mbappe, który przyznał, że już w lipcu poprosił PSG o transfer. Dodał także, że interesowały go przenosiny tylko do jednego klubu - Realu Madryt.



O komentarz w tej sprawie poproszono prezesa Pereza.



- W styczniu będziemy mieli wiadomości o Mbappe. Mam nadzieję, że 1 stycznia uda się wszystko rozwiązać - przyznał włodarz Realu w rozmowie z "El Debate". Później tłumaczył się ze swoich słów, twierdząc, że zostały źle zinterpretowane. Dodał, że trzeba po prostu czekać do nowego roku na nowe informacje, wyrażając przy tym szacunek względem PSG. Reakcja paryżan była jednak natychmiastowa.





PSG kontra Real Madryt. Trwa "wojna" o Kyliana Mbappe

- Okno transferowe zostało zamknięte. Real Madryt musi przestać zachowywać się w taki sposób. Muszą to zastopować! Mbappe jest piłkarzem Realu Madryt i klub chce, by ta współpraca wciąż trwała. To brak szacunku względem PSG - powiedział dyrektor francuskiego klubu Leonardo cytowany przez "L’Équipe".



Szanse na to, że Mbappe przedłuży wygasający z końcem sezonu kontrakt z PSG wydają się niewielkie. Jeśli sytuacja nie zmieni się do 1 stycznia, Real Madryt będzie mógł już oficjalnie wkroczyć do akcji, zapewniając sobie usługi młodego Francuza na kolejny sezon.



TB