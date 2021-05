Kilka dni temu media obiegła wiadomość dotycząca Edena Hazarda. Belg chce opuścić szeregi Realu Madryt, w którym jest nieszczęśliwy i ponownie zagrać dla Chelsea ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



To jednak nie koniec zmian, jakie czekają zespół "Królewskich". Jak donosi "As", z klubu odejść mogą także: Raphael Varane, Marcelo oraz Isco.



W przypadku francuskiego obrońcy transfer jest niemal nieunikniony. Kontrakt Varane'a wygasa 30 czerwca 2022 roku. Dla klubu jest to więc ostatnia szansa, by zarobić na sprzedaży 28-latka.



Varane, Marcelo i Isco odejdą z Realu Madryt?

"Królewscy" liczą, że z tytułu jego transfer zarobią około 60 mln euro. Osiem mln euro to natomiast kwota, na którą wyceniani są w biurach na Estadio Santiago Bernabeu Marcelo oraz Isco.



Zarobione przez Real krocie mają zostać przeznaczone na sprowadzenie Kyliana Mbappe.



