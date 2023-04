Trener Realu podważył przewagę Barcelony. "Nie ma takiej różnicy w jakości"

W poniedziałek odbyła się standardowa przedmeczowa konferencja prasowa Realu Madryt. "Królewscy" we wtorek zmierzą się na Montilivi z Gironą. Carlo Ancelotti niejako podważył wielkość straty punktowej do liderującej w tabeli LaLiga Barcelony. Po trzydziestu rozegranych kolejkach wynosi ona jedenaście punktów.

- Jeśli porównamy jakość obu drużyn, różnica między nimi nie wynosi jedenaście oczek. Pokazaliśmy to, gdy graliśmy ze sobą. Małe szczegóły zadecydowały o tej luce punktowej. Chcemy ją zniwelować w kolejnych meczach - powiedział włoski szkoleniowiec, cytowany przez "La Vanguardię".

Korespondencyjny pojedynek Realu i Barcelony. Kto uzna sezon za lepszy?

Przypomnijmy, że to madrytczycy bronią tytułu ligowego. W poprzednim sezonie z "Carletto" za sterami wygrali także Ligę Mistrzów. W tej kampanii są w półfinale Champions League, a w finale Copa del Rey zmierzą się z Osasuną. Trudno powiedzieć, czy to kibice Realu, czy Barcelony będzie bardziej zadowoleni za ponad miesiąc, bo choć podopieczni Xaviego Hernandeza odpadli z europejskich pucharów odpadła już w lutym, do Superpucharu dopiszą sobie wspomniane mistrzostwo Hiszpanii.