Trener giganta chory na COVID-19. Zdąży wrócić na Ligę Mistrzów?

"Real Madryt informuje, że nasz trener Carlo Ancelotti uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19" - czytamy w bardzo lakonicznym komunikacie zamieszczonym w klubowym serwisie. Nieco więcej szczegółów zdradza telewizja La Sexta, która jako jedna z pierwszych poinformowała o chorobie Włocha.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. el. MŚ 2022. Portugalia - Macedonia Północna 2-0. SKRÓT. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Carlo Ancelotti chory na COVID-19. Real Madryt tymczasowo przejęty przez jego syna

Według stacji pozytywny rezultat szkoleniowiec uzyskał po wykonaniu rutynowego badania, któremu poddawany jest regularnie cały sztab oraz wszyscy zawodnicy. Ancelotti jeszcze we wtorek prowadził trening, w środę po otrzymaniu wyników udał się niezwłocznie na domową izolację.

Reklama

Obowiązki menedżera ma przejąć jego syn Davide, pełniący funkcję głównego asystenta "Carletto". Wydaje się czymś oczywistym, że Ancelotti junior poprowadzi "Los Blancos" 2 kwietnia w ligowym starciu z Celtą Vigo - znacznie ważniejsze będzie jednak spotkanie zaplanowane cztery dni później.

6 kwietnia Real rozegra bowiem na wyjeździe pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a jego rywalem będzie zespół Chelsea, ubiegłoroczni triumfatorzy rozgrywek. O ile więc potyczka z przeciętną w tym sezonie Celtą nie powinna spędzać snu z powiek "Królewskim", o tyle brak głównego trenera na ławce w starciu z walczącą wciąż mimo wszystko o mistrzostwo Anglii ekipą "The Blues" wydaje się dosyć problematyczny. Na Santiago Bernabeu każdy więc trzyma kciuki, by Włoch zdołał się do tego czasu wykurować.

Carlo Ancelotti zeszłego lata zaliczył wielki powrót do Realu Madryt

Carlo Ancelotti do Realu Madryt powrócił latem 2021 roku. Wcześniej prowadził drużynę ze stolicy Hiszpanii w latach 2013-2015.

Real Madryt jest obecnie liderem Primera Division - z 66 punktami na koncie ma przewagę dziewięciu "oczek" nad drugą Sevillą.

Zobacz także: Eden Hazard może już nigdy nie założyć koszulki Realu Madryt