Trener Barcelony powiedział o "dużej stracie". Będą zmiany, co z Lewandowskim?

Stało się to zaledwie w przeciągu ośmiu minut w samej końcówce. Najpierw dwa razy do siatki trafił Robert Lewandowski , a zwycięskiego gola strzelił nowy nabytek Joao Cancelo .

"Na razie nie robimy żadnych założeń. We wtorek czeka nas bardzo ważna i trudna wizyta na Majorce. Zostaliśmy liderami dlatego, że dobrze sobie radzimy . Nie zawsze jednak gramy tak jak potrzeba i musimy poprawić pewne aspekty. Jesteśmy jednak na dobrej ścieżce. Na razie tę naszą pozycję można rozpatrywać w ramach anegdoty, ale podoba nam się to" - mówił szkoleniowiec.

Primera Division. Xavi zapowiedział, że będą rotacje

"To duża strata. On był naszym fundamentalnym piłkarzem, świetnie się prezentował już od zeszłego roku. Mamy graczy na tę pozycję i kilka wariantów. Zobaczymy, jak będzie się czuł po przerwie" - stwierdził Xavi.

Czy to oznacza, że na któreś z najbliższych spotkań na ławce zacznie Lewandowski? Polak w tym sezonie na razie rozegrał wszystkie pojedynki od deski do deski. Przełożyło się to na sześć goli i cztery asysty. W samej Primera Division "Lewy" zdobył pięć bramek i jest liderem strzelców wspólnie z Alvarem Moratą z Atletico i Jude'em Bellinghamem z Realu.