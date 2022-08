Trener Barcelony nie wytrzymał! Chodzi o Lewandowskiego. Sypią się gromy

Trzy mecze w barwach Barcelony, Lewandowski nadal bez gola

Robert Lewandowski zaliczył już trzy towarzyskie występy w barwach Barcelony, ale na razie nie udało mu się zdobyć gola. Najbliżej tego był w rozegranym w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu spotkaniu z Red Bullem Nowy Jork, które Barca wygrała 2-0, po bramkach Ousmane Demeble i Memphisa Depaya.

Najważniejsze, że Lewandowski ma wsparcie kolegów i trenera Xaviego Hernandeza.

- To normalne, że Robert jest sfrustrowany. Ale to samo przydarzyło się Luisowi Suarezowi, gdy trafił do zespołu. Barca to coś zupełnie innego, nie chodzi tylko o gole. Bardzo w niego wierzę, on o tym wie. Nie martwię się, to tylko mecze towarzyskie. Musi tylko kontynuować i zachować pewność siebie - powiedział Xavi.

ABC: Lewandowski przeszkadzał

Gromy sypią się jednak z niektórych recenzji prasowych.

"Lewandowski zmierzył się w swoim trzecim meczu z pytaniem, czy w końcu zdobędzie gola, czy zamiast tego zacznie na poważnie pisać swoją legendę o klątwie w Barcelonie" - zaatakowało "ABC".

W uszczypliwym komentarzu dziennikarze zarzucili Robertowi ... przeszkadzanie kolegom!

"Lewandowski zaczął od przeszkadzania Dembele, a potem podenerwowany zdał sobie sprawę, że jest coś winien kibicom" - dodali jeszcze autorzy.

"ABC": Xavi nie wytrzymał komedii i zdjął Lewandowskiego

O ile powyższe zdanie można było uznać za uszczypliwe, o tyle w dalszej części tekstu wręcz wylała się żółć na Polaka, który został nazwany "biedakiem"!

"Spikerzy TV3, która transmitowała mecz dla Katalonii, zapewniali, że 'Polak 'strzela wiele bramek na treningach'. Dość żałosne, zwłaszcza że pół godziny później biedak ponownie zmarnował okazję w starciu z bramkarzem rywali. W końcu nawet Xavi nie wytrzymał komedii i w 72. minucie Lewandowski został zastąpiony przez Memphisa Depaya, który strzelił drugą bramkę" - nie patyczkowali się autorzy "ABC".

"Lewandowski zawiódł już w 24. minucie. Na jego twarzy zaczęła pojawiać się myśli o klątwie. Dembele był jedynym ofensywnym argumentem Barcy" - uznała gazeta.

Bezsilna i smutna Barcelona

Warto zaznaczyć, że ABC to dziennik z Madrytu, więc wbijanie szpilek odradzającej się Barcelonie nie powinno dziwić.

"Bezsilna i smutna Barca. Taka jak ta, która w ostatnich latach pokazywała się w Europie. W Nowym Jorku nie dała nadziei na przyszłość" - podsumowali dziennikarze ABC.