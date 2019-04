Trener Ajaksu: Matthijs De Ligt odejdzie latem. Barcelona czy Bayern?

Młody kapitan Ajaksu Amsterdam Matthijs De Ligt jest jednym z największych talentów w obecnym futbolu i trener jego drużyny Erik ten Hag nie ma żadnych wątpliwości, że 19-latek odejdzie latem do jednego z największych europejskich klubów.

- Szansa na to, że zostanie tutaj jest równa zeru - powiedział Erik ten Hag. - Jest tak wiele klubów, które się nim interesują. Latem czeka go przeprowadzka, ale nie wiem, czy będzie to Bayern Monachium czy Barcelona.

Holenderski obrońca zadebiutował w pierwszej drużynie Ajaksu w wieku 17 lat i szybko zwrócił na siebie uwagę gigantów europejskiej piłki. Dopiero w sierpniu skończy 20 lat, a ma już na koncie 15 występów w seniorskiej reprezentacji Holandii, dla której strzelił już nawet gola.



Przed rokiem został wybrany najmłodszym kapitanem Ajaksu.

Erik ten Hag podkreśla, że De Ligt jest już gotowy na grę w każdym z wielkich klubów. Wskazał na dojrzałość i odwagę młodego zawodnika.

Tymczasem były znakomity trener - Louis van Gaal zasugerował, że De Ligt w pierwszej kolejności powinien rozważyć oferty Barcelony i Manchesteru City. Zdaniem utytułowanego holenderskiego trenera, De Ligt spokojnie wywalczyłby miejsce w podstawowych składach obu tych wielkich drużyn.

