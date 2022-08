Transferowa porażka Barcelony. Reprezentant Hiszpanii zostaje w Anglii

Cesar Azpilicueta miał być trzecim defensorem - po Andreasie Christensenie i Julesie Kounde - pozyskanym przez FC Barcelona w letnim okienku transferowym. Jeszcze dzień wcześniej wydawało się, że przeprowadzka 32-latka z Chelsea na Camp Nou stanie się faktem. Tak się jednak nie stanie.

W czwartek reprezentant Hiszpanii zdecydował, że zostaje na Stamford Bridge. Przyjął propozycje prolongaty kontraktu do połowy 2024 roku. Jego dotycghczasowa umowa traciła ważność po zakończeniu najbliższego sezonu.

Azpilicueta był gotów na powrót do Hiszpanii. Ostatecznie zniechęciły go jednak problemy Barcelony z zarejestrowaniem nowych zawodników. W grupie, która wciąż czeka na zatwierdzenie do gry, znajduje się również Robert Lewandowski.

Barw londyńskiego klubu Azpilicueta broni od 2012 roku. W poprzednim sezonie rozegrał dla Chelsea w sumie 47 spotkań, zdobył trzy bramki i zaliczył trzy asysty.

