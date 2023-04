Transferowa bomba Barcelony! Do klubu trafi stary znajomy Lewandowskiego

Hiszpańskie media nie mają wątpliwości - transfer Ilkay'a Gundogana do FC Barcelona jest pewny. Niemiecki gracz miał dojść do pełnego porozumienia z "Dumą Katalonii" i w kolejnym sezonie będzie już częścią drużyny z Camp Nou. Pomocnik to dobry znajomy Roberta Lewandowskiego z czasów Borussii Dortmund - obaj panowie współpracowali ze sobą w BVB w latach 2011-2014.