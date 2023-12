Transfer z Barcelony do Bayernu? Następca Lewandowskiego chce go u siebie

Francuz formalnie wciąż jest zawodnikiem FC Barcelona . Klub latem chciał go sprzedać i zyskać dodatkowe środki finansowe, ale ostatecznie udało się go jedynie wypożyczyć do Aston Villa . To i tak pozwoliło "Dumie Katalonii" uwolnić trochę pieniędzy w budżecie na wynagrodzenia.

Clement Lenglet w Aston Villa nie łapie się do pierwszego składu i najprawdopodobniej nie zostałby on wykupiony przez klub z Birmingham. To by oznaczało, że stoper wróciłby do FC Barcelona i znów stanowił problem dla jego budżetu.