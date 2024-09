Transfer Szczęsnego coraz bliżej. Flick już nawet nie ukrywa: "Tego potrzebujemy"

Ostatnie godziny wokół Barcelony są naprawdę gorące - media rozgrzały środowe doniesienia, że Wojciech Szczęsny wróci z krótkiej piłkarskiej emerytury, by podpisać kontrakt do końca sezonu z Barceloną . "Duma Katalonii" w niedzielnym spotkaniu z Villarrealem straciła na siedem-osiem miesięcy Marca-Andre Ter Stegena, który zerwał ścięgno rzepki w prawym kolanie. To jedna z najgorszych kontuzji, jaką może odnieść sportowiec.

Hansi Flick dyplomatyczny na konferencji: "Mówię tylko o swoich piłkarzach"

Dziennik "Sport" zaznaczył, że choć Szczęsny ma większe doświadczenie piłkarskie od Peñi, to będzie "potrzebował czasu, by uzyskać potrzebną formę". W teorii były zawodnik Juventusu mógłby zadebiutować w nowych barwach we wtorek 1 września w konfrontacji w szwajcarskim Bernie z Young Boys w ramach Ligi Mistrzów, ale trudno przewidzieć, jaką strategię aklimatyzacji Polaka przyjmie Flick. Trener na konferencji był dyplomatyczny, ale przyjście naszego rodaka do zespołu z Camp Nou (obecnie tymczasowo grającego na Stadionie Olimpijskim nad wzgórzem Montjuic) wydaje się być nieuniknione.