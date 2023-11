Rodrygo przywitałby Mbappe w Realu z otwartymi rękami, ponieważ uważa go za tak świetnego zawodnika, że ten pasowałby do tego klubu. I to pomimo doniesień, że "Królewscy" nie są już dłużej zainteresowani pozyskaniem tego napastnika.

Francuz miał trafić do nich już przed rokiem, kiedy do ostatniej chwili zwlekał z przedłużeniem umowy z PSG, ale ostatecznie się na to zdecydował. Podpisał nowy, dwuletni kontrakt, z opcją przedłużenia, ale tylko ze swojej strony, na kolejny rok.

W lecie Mbappe zapowiedział jednak, że nie zostanie w klubie po sezonie, co spowodowało, że nie pojechał z zespołem na obóz do Azji, a potem nie znalazł się w kadrze na pierwsze spotkanie Ligue 1 w rozgrywkach 2023/24.

Wygląda na to, że po obecnym sezonie napastnik będzie do wzięcie za darmo. Czy Real powinien go pozyskać?

"Nie wiem. Powinniście zapytać trenera albo prezesa. To jest jednak świetny zawodnik, a my chcemy grać z najlepszymi" - stwierdził Rodrygo w rozmowie z "AS-em".

Kylian Mbappe uratuje Rodrygo?

Mbappe to najlepszy piłkarz Ligue 1 w ostatnich latach, chociaż przecież grali z nim w klubie tacy gracze jak Lionel Messi czy Neymar. Z PSG wywalczył wszystkie trofea na krajowym podwórku, był także kilkakrotnie królem strzelców.

Natomiast Real stracił ostatnko napastnika, bo Karim Benzema przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Z tego względu Carlo Ancelotti zmienił ustawienie na 4-4-2 z diamentem w środku. Oznacza to, że Rodrygo musiał grać w ataku z Viniciusem juniorem. Ten pierwszy przyznał, że nie znosi występować na tej pozycji.

Czasami rozmawiamy o jednej rzeczy, a wychodzi druga. To jest trochę skomplikowane. Trener wie, że nie lubię grać jako dziewiątka, ale robię to dla drużyny i dla niego, ponieważ wierzę w naszego szkoleniowca ~ powiedział 22-letni Brazylijczyk.

"On o tym wie i nie ma między nami problemów" - dodał.

W tym momencie Rodrygo przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Brazylii, która w eliminacjach MŚ 2026 zagra z Kolumbią (w czwartek) i Argentyną (przyszły wtorek).

