Transfer gracza Barcelony zablokowany. Nie przeszedł testów medycznych

Samuel Umtiti nie musi się martwić o finansową stabilizację w najbliższych latach. Jego kontrakt z Barceloną zachowuje ważność do 2026 roku. Jeśli zostanie wypełniony do końca, Katalończycy będą musieli zapłacić piłkarzowi co najmniej 52 mln euro.

Francuz regularnie zmaga się z kłopotami zdrowotnymi. Jego obecny pracodawca usilnie szuka kupca i zamierza sprzedać mistrza świata z 2018 roku lub rozwiązać z nim umowę za porozumieniem stron, by oddać go za darmo.

Reklama

Sęk w tym, że chętnych do transakcji brak. Wydawało się, że Umtiti karierę będzie kontynuował w Fiorentinie. Na przeszkodzie stanęły jednak wysokie wymagania finansowe środkowego defensora.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lech walczy o punkty dla Ekstraklasy. Marcin Animucki: To jest naszym celem. Wideo INTERIA.TV

Samuel Umtiti nie zagra w Rennes. Testy medyczne niezaliczone

W ostatnich dniach 28-latek ustalił wysokość pensji z Rennes, ale w tym klubie również nie zagra w najbliższym sezonie. Jak informuje francuski kanał TV3, zawodnik nie przeszedł pomyślnie testów medycznych.

W jego miejsce kupiony zostanie najprawdopodobniej 21-letni Brazylijczyk Morato z Benfiki Lizbona.

Umtiti jest graczem Barcelony od 2016 roku. W tym czasie rozegrał w jej barwach 133 spotkania, zdobył dwie bramki i zaliczył asystę.

ZOBACZ TAKŻE: