Transfer Barcelony nie dojdzie do skutku? Zwrot akcji w sprawie hitowej wymiany

Matteo Moretto donosi, że "Los Colchoneros" nie chcą płacić za napastnika FC Barcelony. Kontrakt Holendra kończy się 30 czerwca 2023 roku i stołeczny klub woli poczekać, do tego czasu, żeby pozyskać go za darmo. Za Yannicka Carrasco Barcelona musiałaby zapłacić natomiast 50 milionów euro. Wiele wskazuje na to, że to koniec negocjacji między hiszpańskimi klubami.