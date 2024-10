Temat transferu Wojciecha Szczęsnego do Barcelony na dobrą sprawę zdominował w ostatnich tygodniach tematykę w mediach poświęconych sportowi i nie tylko w Polsce. Mimo ogłoszenia pod koniec sierpnia przejścia na emeryturę były bramkarz reprezentacji Polski zgodził się pomóc Barcy w potrzebie i podpisał z nią roczny kontrakt, pisząc nową historię polskiej piłki.

Kibice świętują transfer Szczęsnego do Barcelony. Nie wszyscy są jednak zadowoleni

Euforia związana z transferem kolejnego Polaka do Barcelony była gigantyczna, choć nie wszyscy ją podzielali. Jan Tomaszewski nie byłby sobą, gdyby nie skomentował w ostrych słowach decyzji Szczęsnego . Nie wahał się uderzyć w 34-latka, publicznie oskarżając go o "niepoważne zachowanie".

Jak chłopiec w piaskownicy! To dla mnie bardzo niepoważne zachowanie

Wojciech Szczęsny nie zdecydował się publicznie odnieść do słów Tomaszewskiego. Jego reakcję ujawnił jednak Mateusz Święcicki. Dziennikarz i komentator razem z Tomaszem Ćwiąkałą byli gośćmi podcastu "Wojewódzki", gdzie poruszono temat ataku w kierunku golkipera". Ten przykre słowa przyjął z charakterystycznym dla siebie dystansem.

- Wojtek Szczęsny nam to w Barcelonie pokazywał na telefonie i on uwielbia Jana Tomaszewskiego. Powiedział: "kocham słuchać Jana Tomaszewskiego, jego opinii, jego ekspresji. Pokażę wam, co mnie powiedział - opowiedział Mateusz Święcicki.