To wciąż możliwe, wielki ruch Barcelony na horyzoncie. Słynny agent potwierdza

FC Barcelona - nie licząc przyspieszonych o pół roku przenosin Vitora Roque - nie była przesadnie aktywna w zimowym okienku transferowym, choć jeszcze przed końcem stycznia może w jej przypadku dojść do co najmniej jednej transakcji.

Po tym, jak Arthur Vermeeren miał wybrać Atletico Madryt, w Katalonii włodarze zdają się skupiać na dopięciu rozmów z Djurgardens IF w sprawie innego młodego futbolisty, Lucasa Bergvalla. Nie ma się jednak co łudzić - latem "Barca" również będzie jeszcze myśleć o następnych transferach do środka pola...

W tej kwestii prosto z Portugalii nadeszły bardzo interesujące wieści - otóż znany piłkarski agent, Jorge Mendes, potwierdził w rozmowie z dziennikiem "Record", iż Barcelona niezmiennie wyraża zainteresowanie Bernardo Silvą, obecnie związanym z Manchesterem City.

Temat Bernardo Silvy powrócił. FC Barcelona tym razem dopnie swego?

Silva został przez FCB wzięty na celownik już przynajmniej dwa sezony temu i sporo wskazywało na to, że zmieni on barwy na bordowo-granatowe ostatniego lata, natomiast ostatecznie cały plan mistrzów Hiszpanii spełzł tu na niczym. Teraz jednak okoliczności pertraktacji mogą się okazać całkiem inne.

Według "Sportu" City nie ma zamiaru robić Silvie problemów w kwestii ewentualnego odejścia, o ile drużyna z Anglii otrzyma odpowiednią pod względem finansowym ofertę. Jeszcze kilka miesięcy temu cena wyjściowa za pomocnika wynosiła ok. 65 mln euro, teraz być może udałoby się to zbić do 50 mln.

To jednak mimo wszystko wciąż pokaźna suma - i żeby nie mieć związanych pod tym względem rąk FC Barcelona musiałaby - po pierwsze - doprowadzić do końca operację sprzedaży dużego pakietu udziałów w Barca Studios, a po drugie pożegnać niektórych dotychczasowych graczy. Należy tu mieć nadzieję, że całe to zamieszanie nie odbije się np. na krytykowanym ostatnio dosyć mocno Robercie Lewandowskim...

FC Barcelona ściga Gironę w tabeli Primera Division

"Barca" to obecnie trzeci zespół w tabeli Primera Division - podopieczni Xaviego Hernandeza mają na koncie 44 punkty i tracą do liderów z Girony osiem "oczek", mając jednak o jedno nierozegrane spotkanie mniej. Kolejną potyczkę "Duma Katalonii" rozegra przeciwko Villarrealowi 27 stycznia.

