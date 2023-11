To są bolączki Barcelony, nie mają wątpliwości. Lewandowski nie jest bez winy

Barcelona w trzech ostatnich meczach doznała dwóch porażek, a jak wygrywa mecze, to tylko jedną bramką. Żeby znaleźć poprzedni raz, kiedy triumfowała większą różnicą goli, trzeba się cofnąć do 19 września.

Przede wszystkim jak najszybszy powrót Frenkiego de Jonga . W meczach bez kontuzjowanego Holendra "Duma Katalonii" spisuje się zdecydowanie gorzej . On, jak nikt z drużyny potrafi dostarczyć piłkę, wejść między linie, jest liderem.

Kolejny kłopot to mobilność w ataku . Nikt się bowiem nie rusza. Wszyscy czekają na piłkę. Według gazety potrzeba więcej prostopadłych podań i wychodzenia na pozycję.

Łączy się to z problemem Lewandowskiego , który w środę nie otrzymywał piłek. Sam nie jest jednak bez winy, bo podejmuje za mało ryzyko przy podaniach i gra zbyt w poziomie . Musi być jednak więcej podań w pole karne.

Innym kłopotem jest brak szybkości w operowaniu piłką. Wszystkie podania są przeważnie wolne i przewidywalne. To bardzo ułatwia sprawę obronie rywala. Recepta? Potrzeba mocniejszych i bardziej ryzykowanych zagrań .

FC Barcelona. Więcej "nieporządku" w grze mile widziane

Ciekawy jest przypadek Joao Cancelo. Nominalnie ustawiany na prawej obronie, często schodzi do środka, by rozgrywać. To jest dobry pomysł, więc gazeta uważa może warto w obronie przejść na trójkę środkowych defensorów.