To on ustąpi miejsca gwiazdom w Barcelonie? Klub liczy każde euro

Coraz głośniej mówi się o aspiracjach Barcelony do sporej walki na rynku transferowym podczas najbliższego letniego okienka. Zespół ze stolicy Katalonii może być faworytem do ściągnięcia Lionela Messiego 30 czerwca, kiedy wygaśnie jego kontrakt z Paris Saint-Germain. Media donoszą także o zainteresowaniu Bernardo Silvą z Manchesteru City. Argentyńczyk i Portugalczyk z pewnością wnieśliby do zespołu ogromną jakość, jednak na to wszystko trzeba będzie nałożyć filtr przepisów finansowych La Liga.