To on stoi za transferowym sukcesem "Barcy"? Media wskazały "cichego bohatera"

Paweł Czechowski La Liga

FC Barcelona ma za sobą fantastyczne okienko transferowe - klubowi z Katalonii udało się bowiem pozyskać kilku naprawdę uzdolnionych piłkarzy, na czele z Robertem Lewandowskim. Tak świetne ruchy na rynku nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie Jordi Cruyff, szykujący się właśnie do objęcia stanowiska dyrektora sportowego "Blaugrany". Zdaniem dziennika "Marca" to właśnie on był "cichym bohaterem" ostatnich miesięcy.

Zdjęcie Od lewej: Rafael Yuste, Joan Laporta, Robert Lewandowski, Mateu Alemany, Jordi Cruyff. Ostatni z wymienionych panów wykonał kawał dobrej roboty, by transfery takie, jak ten "Lewego" mogły być możliwe / Pau BARRENA / AFP / AFP