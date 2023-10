To niebywałe, wielka sensacja w Hiszpanii. "Klon" Lewandowskiego wywołał poruszenie

Zaskakujący bohater FC Barcelona. Marc Guiu pobił rekord, nazywają go "klonem Lewandowskiego"

17-latek potrzebował zaledwie 34 sekund i dwóch kontaktów z piłką by doprowadzić fanów FC Barcelona do euforii. Zrobił to, wykorzystując kapitalne prostopadłe podanie Joao Felixa. Najpierw przyjął piłkę, a potem zdołał pokonać wychodzącego z bramki golkipera ekipy przyjezdnych. W ten sposób tylko uwiarygodnił tezy katalońskich mediów, które już przed meczem nazywały go... "klonem Lewandowskiego" .