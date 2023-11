To nie żart, Barcelona zagra mecze dzień po dniu. Drugi raz w historii taki wyjazd

To będzie dopiero drugi przypadek, że Barcelona rozgrywa towarzyski mecz w grudniu. Poprzedni miał miejsce nie tak dawno temu, bo w 2021 roku, kiedy klub poleciał do Arabii Saudyjskiej, aby rozegrać spotkanie z Boca Juniors w ramach pośmiertnego hołdu dla Diega Armanda Maradony .

Barcelona po raz drugi w historii zagra na Cotton Bowl w Dallas. Poprzednio miało to miejsce latem 2022 roku, a rywalem był Juventus Turyn.

Przedstawiciele "Dumy Katalonii" podali, że dochód z meczu zostanie przekazany na rzecz ofiar huraganu Otis , który w zeszłym miesiącu nawiedził Acapulco, zabijając co najmniej 48 osób.

FC Barcelona. Intensywny okres Barcelony

Do meczu z meksykańskim zespołem dojdzie 21 grudnia, mimo że Barcelonę dzień wcześniej czeka starcie na Stadionie Olimpijskim z Almerią . Zakończy on intensywny okres dla "Dumy Katalonii" . Od 25 listopada, kiedy spotka się z Rayo Vallecano , rozegra bowiem siedem spotkań, z czego pięć w La Liga, a dwa w Lidze Mistrzów.

To będzie więc trudny okres przed Xavim, który musi gonić rywali w lidze, bowiem jego podopieczni zajmują trzecie miejsce, tracąc cztery punkty do liderującej Girony, a dwa "oczka" do Realu Madryt.