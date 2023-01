"To jest młody zespół. Wszyscy mówią o Modriciu, Kroosie czy Benzemie, ale trzeba mówić także o młodych: Camavinga, Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao, Tchouameni. Dlatego myślę, że to początek nowej ery dla klubu. Teraz jest moment przejściowy z fantastycznej ery do kolejnej. Dzień, w którym Luka, Karim, Toni przestaną grać, a miejmy nadzieję, że to jeszcze długo nie nastąpi, będzie dniem, kiedy inni przejmą dowodzenie" - powiedział Włoch na konferencji prasowej przed meczem z Villarrealem w 1/8 finału Pucharu Hiszpanii.