To największy "grzech" Barcelony. Zawstydzający bilans klubu, jest dowód

Wynosi on osiem zwycięstw i siedem porażek, a także trzy remisy. W La Liga było 12 takich przypadków, trzy w Lidze Mistrzów , dwa w Pucharze Króla i jeden w Superpucharze Hiszpanii.

Wszystko zaczęło się od spotkania z Villarrealem w trzeciej kolejce. Barcelona prowadziła w tym meczu 2-0, by potem przegrywać 2-3, ale ostatecznie zwyciężyć 4-3.

Podobnie w pojedynkach z Mallorca , jak i Granadą , podopieczni Xaviego gonili wynik, by jednak tylko zremisować 2-2.

Zdecydowanie gorzej było z Gironą , gdzie od początku "Duma Katalonii" musiała gonić, jednak to rywal okazał się lepszy , wygrywając 4-2.

Szalony był drugi pojedynek z Villarrealem. Najpierw "Żółta Łódź Podwodna" prowadziła 2-0, potem przegrywała 2-3, by ostatecznie zwyciężyć 5-3 !

La Liga. I jeszcze Xavi ma dość pracy w Barcelonie

Natomiast w Pucharze Króla Barcelona przegrywała z Unionistas, ale potem strzeliła trzy gole, natomiast z Athletikiem Bilbao straciła bramkę, potem trafiła dwa razy, ale rywal doprowadził do remisu, by w dogrywce jeszcze dwa razy posłać piłkę do siatki Inakiego Peni, eliminując wielkiego rywala.