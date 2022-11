To miało wpływ na szokującą decyzję Pique? Media nie mają wątpliwości. Chodzi o Shakirę

Decyzja obrońcy o tym, by skończyć z grą dla "Dumy Katalonii" już na tym etapie zaskoczyła i zszokowała kibiców Blaugrany.

Rozstanie z Shakirą miało wpływ na decyzję Pique?

Nie ma co ukrywać, że głośne rozstanie piłkarza z kolumbijską wokalistką Shakirą nie pomogło Pique w koncentrowaniu się na sportowej formie. Tym bardziej, że media w Hiszpanii śledzą od kilku miesięcy każdy ruch byłych partnerów.

W tej sytuacji - według "Sportu" - ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na decyzję Pique o zakończeniu kariery jest to, że grając nadal w piłkę mógłby mieć w przyszłości bardzo utrudniony kontakt z synami. Hiszpańskie media od dłuższego czasu donoszą, że Shakira planuje wyprowadzkę do Miami i chce zabrać ze sobą Sashę i Milana, czyli synów ze związku z Pique.

Jeśli do tego dojdzie, to po zakończeniu kariery w FC Barcelonie Pique będzie mieć znacznie więcej czasu na ewentualne loty do Stanów Zjednoczonych i większą szansę na regularne odwiedzanie pociech.