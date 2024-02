To koniec ws. Mbappe? "Przeszłość. Podpisał już kontrakt". Pada nazwa klubu

W czwartek środowiskiem piłkarskim zatrzęsły informacje czołowych dziennikarzy o odejściu Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain. Wygląda na to, że tym razem już naprawdę francuski napastnik opuści Parc des Princes, by zacząć nowy etap kariery. Dziennikarz "Marki" Ramón Alvarez de Mon uważa, że 25-latek podpisał już kontrakt z nowym klubem - Realem Madryt. Wszelkie negocjacje to podobno już przeszłość.