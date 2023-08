To koniec, coraz mniej wątpliwości. Barcelona szykuje zdecydowany ruch

Obsada prawej strony defensywy to obecnie jedna z największych bolączek FC Barcelona - po tym, jak swoją, notabene bardzo krótką, przygodę z "Dumą Katalonii" zakończył Hector Bellerin, w drużynie obecnych mistrzów Hiszpanii zwyczajnie nie było nominalnego prawego obrońcy, a lukę w tym fragmencie boiska łatali naprzemiennie przede wszystkim Kounde z Araujo.

Co ciekawe na pozycji numer dwa mógłby w teorii występować Sergino Dest - mógłby, ale został on posłany na wypożyczenie do Milanu, gdzie jednak przez znaczną część sezonu... znajdował się poza składem meczowym "Rossonerich".

Sergino Dest bliżej pożegnania z FC Barcelona. Wyprawa do USA go nie uratowała

Jego powrót do "Blaugrany" oznaczał zaś pewien zgryz dla sztabu i zarządu - kontrakt gracza ważny jest bowiem do końca czerwca 2025 roku, natomiast trener Xavi Hernandez od początku dawał sygnały, że nie widzi dla 22-latka miejsca w rządzonej przez niego ekipie.

Mimo wszystko futbolista otrzymał koniec końców swoją szansę i wybrał się na tournée do Stanów Zjednoczonych. To jednak, jak się zdaje, nie odmieniło wcale jego losu, bowiem według informacji przekazywanych przez "The Athletic" reprezentant USA został już ostatecznie wyceniony przez Barcelonę.

Katalończycy zażądają za niego około 10 mln euro, co zdaje się być mimo wszystko niewygórowaną ceną jak za wciąż dosyć młodego piłkarza. Wydaje się przy tym, że "Barca" raczej nie powinna mieć problemów z pożegnaniem Sergino Desta - pytanie jednak, co dalej?

FC Barcelona chce odświeżenia defensywy. Transfer Joao Cancelo na horyzoncie?

Tu już raczej nie będzie zabawy w jakiekolwiek półśrodki - Xavi nie będzie szukał "łat" wewnątrz dotychczasowego składu, a raczej dojdzie do sytuacji, w której "Blaugrana" wykupi lub wypożyczy zupełnie nowego defensora. Na ten moment najbardziej prawdopodobne wydaje się być zakontraktowanie Joao Cancelo z Manchesteru City.

Portugalczyk niedawno, analogicznie do Desta, krążył między klubami - ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, teraz z kolei przeszedł przez przedsezonowe przygotowania znów w błękitnej koszulce "The Citizens". Czy okaże się on faktycznym rozwiązaniem problemów FC Barcelona? Kluczowe mogą być nawet już najbliższe dni.

