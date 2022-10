To już tylko "kwestia czasu". Gwiazda z nowym kontraktem

Benzema występuje w Realu Madryt od 2009 roku. Długo był jednak w cieniu innego piłkarza. Dopiero odejście Cristiana Ronalda pozwoliło Francuzowi przejąć stery.

I to właśnie napastnik z Lyonu był głównym architektem zwycięstwa "Królewskich" w Lidze Mistrzów i La Liga w zeszłym sezonie. Piłkarz w obu rozgrywkach został królem strzelców. Dzięki takiej postawie jest głównym faworytem do odebrania Złotej Piłki, która będzie wręczona w poniedziałek w Paryżu.

Benzema zostałby więc kolejny piłkarzem Realu, który dostąpił tego zaszczytu. Przed nim wygrali go, będąc zawodnikami "Królewskich": Alfredo di Stefano, Raymond Kopa, Ronaldo, Luis Figo, Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo i Luka Modrić.

La Liga. Nowy kontrakt Karima Benzemy w Realu Madryt

To niejedyna dobra wiadomość, jaka wiąże się z Benzemą. Jak podał zawsze bardzo dobrze poinformowany Fabrizio Romano, niedługo zostanie ogłoszone, że 34-latek przedłuży kontrakt z Realem.

"Ma on obowiązywać przez kolejny rok, do 2024. To tylko kwestia czasu" - stwierdził Romano.

Benzema z Realem zdobył wszystkie możliwe trofea. Pięć razy wygrał Ligę Mistrzów, po cztery razy triumfował w lidze, Superpucharach Hiszpanii i Europy oraz w klubowych mistrzostwach świata, a także dwa razy w Pucharze Króla.

Francuz w tym sezonie wystąpił w 10 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając pięć goli, w tym jednego w niedzielnym spotkaniu z FC Barcelona, wygranym 3-1 .